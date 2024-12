Réveillon Espiritual do Templo da Boa Vontade completa 35 anos

A virada do ano representa, para muitos o encerramento de ciclos, o planejamento dos próximos meses e a renovação da esperança. E, na contramão de grandes festas celebradas nessa data, há quem prefira se recolher, em busca de harmonia, equilíbrio e conexão com o divino. Para quem quer esse encontro consigo mesmo e, ao mesmo tempo, com o sagrado, o Templo da Boa Vontade (TBV) — no Plano Piloto, na 915 Sul — organiza há 35 anos o Réveillon Espiritual.

A comemoração, que ocorre desde a inauguração do santuário, em 1989, começa às 22h desta quarta-feira (31/12), na Pirâmide da Paz. A programação inclui orações, músicas ao vivo, palavras de bem-estar e harmonia e a contagem progressiva para o ano-novo. Minutos antes da chegada de 2025, será realizada a tradicional caminhada pela Espiral, ação que simboliza a busca por um ponto de equilíbrio, acompanhada da mensagem fraterna e ecumênica do fundador do TBV, José de Paiva Netto.

Lina Santos, 50 anos, faz parte dessa celebração desde 2018. "Participar do Réveillon Espiritual sempre me traz tranquilidade para refletir e agradecer. Vemos pessoas de todos os lugares e religiões, mas todas com o mesmo objetivo: buscar um espaço de harmonia. Quando posso, trago meus familiares. Este ano, estarei acompanhada do meu filho adolescente", conta.

Lina ressalta a importância, para ela, dessa transição entre anos: "Chegamos à meia-noite com a compreensão de que a nova fase nos trará desafios, mas também vitórias. Sentimo-nos esperançosos e fortalecidos; mentalizamos as pessoas que amamos e as graças que desejamos receber".

Para ela, o Templo da Boa Vontade é a "representação física de algo que já sabia existir: o respeito entre as pessoas, em todos os sentidos, e a prática do amor fraterno". O espaço, que frequenta há cerca de vinte anos, foi onde realizou seu casamento. Lá, ela também se dedica a atividades voluntárias. Nesta noite de ano-novo, por exemplo, ela, que trabalha como secretária, vai soltar a voz em uma apresentação do grupo musical do TBV.

Lina: "Participar do Réveillon Espiritual sempre me traz tranquilidade" (foto: Ed Alves/CB/D.A Press )

"Encontro com Deus"

Inaugurado em 21 de outubro de 1989, pelo jornalista, escritor, compositor e presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), José de Paiva Netto, o templo da instituição é considerado o monumento mais visitado da capital, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal. O espaço também é uma das chamadas Sete Maravilhas de Brasília, junto à Catedral Metropolitana, o Congresso Nacional, os Palácios da Alvorada e do Planalto, o Santuário Dom Bosco e a Ponte JK.

Com ambientes para meditação, compostos por pinturas, esculturas e plantas, para reforçar a Espiritualidade Ecumênica, o local mantém as portas abertas a pessoas de todos os credos e orientações espirituais e filosóficas, inclusive, para quem não segue alguma fé. A Nave, primeiro ambiente que os visitantes conhecem ao entrar o espaço, tem o piso em granito e com um desenho em espiral, representando a jornada do ser humano em busca de equilíbrio.

Maria Helena da Silva, ministra pregadora do TBV, explica que Réveillon Espiritual significa um "encontro com Deus". "As pessoas que procuram essa celebração desejam tranquilidade e agradecem pelo que conquistaram em 2024. A partir dali, apresentam seus planos para 2025 — o que querem fazer e quais serão as mudanças", comenta.

A ministra recomenda que, quem for à celebração, chegue um pouco antes das 22h. Na Nave, todos recebem uma rosa branca, que simboliza paz. Após as músicas, orações e mensagens, será feita a última caminhada pela Espiral. Chegando ao centro do espaço, todos darão as mãos e farão suas preces, abraçando-se à meia-noite.

Grande público

Em 2023, o Réveillon Espiritual recebeu o maior público, para os minutos que antecederam a meia-noite, desde 1989, cerca de 450 pessoas. Neste ano, são esperados 500 visitantes, mas durante todo o dia, 3 mil pessoas, em média, devem passar pelo espaço. "Com o maior controle da pandemia, no ano passado, percebemos que muita gente sentiu a necessidade de vir aqui (no Templo) sarar o coração das perdas que sofreu. Estar vivo nos obrigada a caminhar todos os dias, graças a Deus", diz Maria Helena.

A maior parte desses frequentadores é composta de famílias. "No ano passado, veio uma família de Goiânia com 18 pessoas e eles garantiram que voltariam neste ano. Há também um grupo de Manaus (AM) que vem a Brasília só para celebrar a virada aqui", revela a ministra.

"A capital tem pessoas de vários segmentos religiosos. Como nem todos (os demais templos) estarão abertos à meia-noite, esses grupos vêm, para cá, celebrar a virada do ano. Aqui, ninguém é julgado", acrescenta.

A entrada para o Réveillon Espiritual é franca. Para quem se interessar, após a celebração será oferecida uma ceia especial de ano-novo, refeição, porém, para há a venda de ingressos. Quem tiver interesse em adquiri-los, pode ter informações pelo telefone/WhatsApp: (61) 3114-1070.

Réveillon Espiritual

Data e Horário: 31 de dezembro (terça-feira)

Local: Nave do Templo da Boa Vontade

Endereço: Quadra 915 Sul — Brasília (DF) — Entrada: Franca

Classificação: Livre — Informações: Tel./WhatsApp: (61) 3114-1070

Instagram: @templodaboavontadetbv

