Templo da Boa Vontade celebra ano-novo com muita fé e espiritualidade

Continuando a tradição de réveillon, o Templo da Boa Vontade (TBV) promove, na terça-feira do ano-novo (31/12), o Réveillon Espiritual sob as energias do Cristal Sagrado. O evento tem início às 22h.

A comemoração conta com uma programação especial, que inclui orações, músicas ao vivo, mensagem de Paz e a clássica contagem regressiva para o Ano Novo. O evento celebra a chegada do novo ano sob influência das boas energias do Cristal Sagrado, que fica no topo da Pirâmide de Sete Faces.

É uma oportunidade de celebração espiritual e diferente para a virada de ano. Pouco antes da chegada de 2025, será realizada uma caminhada pela Espiral — simbolizando a busca por um ponto de equilíbrio. Uma mensagem fraterna e ecumênica será transmitida pelo fundador do Templo, José de Paiva Netto.

Após a virada do ano, será oferecida uma ceia especial. A entrada para o evento é gratuita, porém, os ingressos são limitados. É necessário fazer a reserva pelo telefone/Whatsapp (61) 3114-1070.

Serviço:



Evento: Réveillon Espiritual no Templo da Paz

Data e Horário: 31 de dezembro (terça-feira) | Horário: às 22 horas

Local: Nave do Templo da Boa Vontade

Endereço: Quadra 915 Sul — Brasília/DF

Entrada: franca

Classificação: livre

Informações: tel./WhatsApp: (61) 3114-1070

Instagram: @templodaboavontadetbv

