Incêndio atinge residência em Ceilândia nesta quinta-feira (2/1); veja o vídeo

Não houve vítimas no incêndio - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de incêndio residencial em Ceilândia. O incêndio aconteceu no conjunto Z da Qnp 22, no Psul, por volta das 14h desta quinta-feira (02/01). Veja o vídeo:

Ao chegar no local, os agentes iniciaram as manobras para extinguir as chamas. Foi constatado que o fogo consumia parte da mobília dentro de um cômodo da residência. O incêndio foi rapidamente apagado.

A equipe dos bombeiros realizou a técnica de rescaldo, técnica que consiste em resfriar pontos ainda quentes, com auxílio de câmeras térmicas para identificar possíveis focos de calor e evitar a reignição.

Não houve feridos. A perícia do CMBDF foi acionada para investigar as causas do incêndio, a dinâmica ainda é desconhecida. O local ficou sob os cuidados da PMDF.

