Jovem fica ferido após carro bater em poste e pegar fogo na Ponte JK

Na manhã desta quarta-feira (1º/1), uma colisão em um poste de iluminação pública, seguida de um incêndio, deixou uma pessoa ferida na Ponte JK, sentido Plano Piloto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou duas viaturas no atendimento.

Chegando ao local da ocorrência, as equipes se depararam com Citroën/C3 prata, conduzido pelo jovem, de 19 anos, em chamas. O fogo foi rapidamente extinto pela equipe do Corpo de Bombeiros. Mesmo com impacto da colisão, a vítima havia conseguido sair sozinha do veículo.

Os socorristas constaram que o jovem apresentava ferimentos no braço e na perna. Ele foi transportado em condições estáveis para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

Duas faixas de rolamento da via foram parcialmente interditadas durante o atendimento à vítima. Porém, devido à baixa concentração de veículos no feriado, o trânsito fluiu normalmente. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), como houve dano ao patrimônio público, o local vai passar por perícia.