Bombeiros do DF encontram corpo após desabamento de ponte no Tocantins

Ao final do dia, o comandante da operação, Almirante Coelho Rangel, reuniu as equipes para avaliar os resultados e planejar as próximas ações - (crédito: Divulgação/CBMDF)

As equipes de busca e resgate do Corpo de Bombeiros (CBMDF) intensificaram as operações, nesta quinta-feira (3/12), na área do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre o Rio Tocantins. Em meio às buscas, os militares enviados localizaram e retiraram dos escombros o corpo de uma mulher de 50 anos, que estava em um veículo S10.

As condições climáticas favoráveis ajudaram nas buscas, que começaram às 7h. Ao final do dia, o comandante da operação, Almirante Coelho Rangel, reuniu a equipe para avaliar os resultados e planejar as próximas ações.

As buscas serão retomadas na manhã deste sábado (4/1), com o objetivo de localizar os demais desaparecidos. As autoridades reforçam o compromisso de trabalhar incansavelmente para trazer respostas às famílias e amigos das vítimas.

A ponte sobre o Rio Tocantins desabou na tarde de 22 de dezembro e, até o momento, deixou 13 mortos e 17 pessoas desaparecidas.

No momento da tragédia, caminhões-tanque carregados com ácido sulfúrico e defensivos agrícolas caíram no rio. Mas análises realizadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) constataram que não houve alterações na qualidade da água.