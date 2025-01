Homem sai para comprar marmita e desaparece no DF; busca completa 8 dias

Familiares e amigos buscam por notícias que levem ao paradeiro de um homem de 46 anos desaparecido há oito dias na capital federal. Ricardo Gois Vieira saiu de casa em 28 de dezembro do ano passado para comprar uma marmita no Restaurante Comunitário do Sol Nascente, porém nunca mais retornou.

Segundo familiares, Ricardo sofre de doença mental. No dia do desaparecimento, ele saiu de casa, em Ceilândia, para comprar comida no restaurante. A última vez em que foi visto foi no Trecho 2, Quadra 105 do Sol Nascente.

Ricardo vestia uma camiseta de cor clara e uma bermuda preta. A família pede para que, quem souber informações sobre o homem, ligue para o número 197, da Polícia Civil.