Saiba quem é o membro do Comboio do Cão foragido da saidinha

Preso em posse de duas pistolas em Ceilândia, o detento foragido do saidão e também membro da facção Comboio do Cão foi identificado como Jonathan José de Oliveira Almeida. O criminoso ostenta uma vasta ficha criminal por crimes contra a vida, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Jonathan foi preso na última terça-feira (2/1) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O nome do detento constava na lista pública de foragidos no site da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape). Jonathan não retornou da saída temporária em 22 de dezembro.

O preso tem um histórico criminal com passagens por roubo, tráfico de drogas, duas tentativas de homicídio e um consumado. Entre os delitos, está um cometido em 2014, que foi julgado em outubro de 2019. Na ocasião, Jonathan e um comparsa descarregaram uma arma contra um rival, mas apenas um tiro acertou o alvo. O crime ocorreu na quadra 206 do Recanto das Emas, próximo ao fórum da cidade, e foi motivado por um desentendimento envolvendo drogas.

Prisão

As equipes do 8º Batalhão da PMDF faziam um patrulhamento de rotina, quando avistaram o foragido. Ao notar a viatura, Jonathan tentou fugir, mas foi alcançado na QNP 36 de Ceilândia. O suspeito, então, sacou duas pistolas de grosso calibre da cintura e as jogou no chão, deitando-se, em seguida, e entregando-se aos policiais.

As armas apreendidas foram uma pistola Taurus G3 e outra Taurus TS9, com numeração raspada. Também foram encontradas com o criminoso 34 munições intactas.