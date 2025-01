Adolescente de 15 anos é atropelado no Paranoá e sofre ferimentos graves

Um adolescente de 15 anos foi atropelado neste sábado, no Paranoá, enquanto andava de bicicleta. A vítima foi transportada em estado grave ao Hospital Regional do Paranoá. A condutora do veículo responsável pelo acidente, uma mulher de 40 anos, permaneceu no local durante o atendimento, aguardando as autoridades policiais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), o rapaz sofreu Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), sangramento na cabeça e suspeita de fratura na perna direita. O acidente ocorreu na Quadra 3, Conjunto F, próximo ao Paranoá Parque.