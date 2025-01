Inmet publica aviso de "perigo potencial" para chuvas intensas no DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Distrito Federal. O aviso de nível amarelo, que indica "perigo potencial", será divulgado na manhã deste domingo (5/1). Para este sábado (4/1), a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O comunicado, a ser publicado às 10h deste domingo, sinaliza para precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), com risco de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso terá validade até a manhã de segunda-feira (6/1).

Ainda neste sábado, a temperatura máxima deve chegar a 28ºC, enquanto a mínima pode atingir 19ºC. No período da tarde, o Inmet prevê muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, cenário que deve se repetir à noite, com trovoadas em pontos isolados. Pelo menos até quarta-feira (8/1), as condições climáticas devem permanecer semelhantes.