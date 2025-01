Matrículas na rede pública de ensino do DF começam segunda (6/1)

Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs) aprovados para frequentar unidades da rede pública de ensino, em 2025, e alunos em geral poderão fazer suas matrículas entre esta segunda (6/1) e sexta-feira (10/1). Os selecionados estão no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Na página eletrônica, também é possível confirmar a lista para remanejamento escolar e oportunidades para Educação Profissional e Técnica (EPT) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para efetivar a inscrição, os pais, os responsáveis dos aprovados ou mesmo esses alunos — se forem maiores de idade — devem apresentar, pessoalmente, na secretaria da instituição educacional escolhida RG, CPF, comprovante de residência, histórico escolar, entre outros documentos do candidato aceito. No caso dos que têm problemas de audição, também devem ser entregues laudos ou diagnósticos médicos que comprovem a deficiência. A SEEDF enfatizou que não envia aos interessados nenhum comunicado sobre o resultado.

Recomendações

A não efetivação da matrícula durante o período previsto implicará perda automática da vaga. Para evitar possíveis problemas e garantir lugar na turma da escola escolhida, a pasta orientou que as inscrições sejam feitas o mais rápido possível.

Além dos novos estudantes, aqueles que tiveram suas inscrições encerradas em 2024 — por infrequência ou abandono —, mas que querem retomar os estudos, assim como os que solicitaram remanejamento, também devem comparecer, pessoalmente, às instituições educacionais que pediram frequentar para confirmar suas vagas.

Garantia

Apesar das mais de 25.500 inscrições realizadas para 2025, a secretaria garantiu que a Rede Pública de Ensino está preparada para atender a todos os estudantes aprovados. A maior procura veio dos candidatos da educação infantil, que recebeu 14.487 inscritos, enquanto os do ensino fundamental foram 7.880.

Documentos para Matrícula

Documento de identificação do estudante, como Carteira de Identidade/Registro Geral (RG), Certidão de Nascimento ou outro documento oficial com foto;

CPF do estudante;

Carteira de Identidade/Registro Geral ou CNH do responsável legal pela matrícula do aluno;

CPF do responsável legal pela matrícula;

Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou Histórico Escolar;

Comprovante de residência e/ou do local de trabalho, conforme o endereço indicado na inscrição;

Duas fotografias 3×4;

Comprovante de tipo sanguínea e fator RH, nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009;

Carteira de Vacinação, conforme Lei nº 6.345/2019;

Número de Inscrição Social (NIS) do estudante.

Para os estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs) será exigida a apresentação de laudos ou diagnósticos médicos.

Instruções

Inscrições entre segunda-feira (6/1) e sexta-feira (10/1)

O estudante (se maior de idade), pai ou responsável deve comparecer à escola em que o candidato estudará.

A Secretaria de Educação enfatizou que comunicado resultado da seleção aos inscritos.

* Estagiário sob supervisão de Manuel Martínez