Acidente entre carro e caminhão na BR-060 deixa uma mulher ferida

Uma mulher ficou ferida após uma colisão entre carro e uma carreta baú neste domingo (5/1), por volta das 8h. O acidente ocorreu na BR 060, próximo ao Viaduto da Samambaia, em frente à Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, sentido Goiânia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e contou com o apoio de três viaturas para prestar socorro. A equipe que atendeu ao chamado da emergência envolvendo a carreta de cor preta, conduzida pelo senhor J. A. C, de 52 anos, que não se feriu no acidente e um GM Ônix, de cor azul, conduzido pela senhora C. M. C, de 51.

A vítima foi atendida pelos bombeiros e, em seguida, transportada consciente e orientada para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC) com ferimentos no rosto e dores nas regiões cervical e lombar. Duas faixas de da pista foram interditadas para o atendimento da motorista. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local.