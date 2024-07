Nova cozinha do Hospital Regional de Ceilândia é inaugurada

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, inaugurou, nesta quinta-feira (11/7), a cozinha do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), que passou por uma grande reforma. De acordo com o Governo do DF (GDF), a cozinha tem capacidade para produção de aproximadamente 3,2 mil refeições diárias, incluindo café da manhã, colação, almoço, lanche, jantar e ceia. Saem de lá refeições para os pacientes internados no Hospital Cidade do Sol e para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) da região.



A reforma incluiu a renovação da parte elétrica, hidráulica, esgoto, gás encanado e no layout e foi custeada por meio do contrato de manutenção do hospital. O GDF também renovou a câmara fria, banheiro, almoxarifado e coifa e adquiriu novas bancadas e motores. O piso, revestimento total da parede, novas portas de acesso e novo acesso de alimentos também foram contemplados pela obra. A cozinha permaneceu com o tamanho anterior, de 328 metros quadrados.



“A obra dá dignidade, tanto para o trabalhador como para os nossos usuários do SUS. Ter um ambiente adequado para a produção de alimentos cumpre, inclusive, pré-requisitos da vigilância sanitária. Esse hospital é da década de 1980, então ele tem passado por várias reformas. Essa é uma grande entrega para nós, apesar de ser uma obra pequena, mas ela é muito simbólica, porque ela dá dignidade. São oito cozinhas que nós já reformamos no nosso governo”, declarou Celina Leão.



O GDF informa que o Hospital Regional de Brazlândia também vai passar por uma reconstrução, com o aumento de leitos de 26 para 60. Estão sendo investidos R$ 20,8 milhões na obra.



Com informações da Agência Brasília.