Suposta briga em família termina com morte de um jovem de 18 anos no Varjão

Uma briga familiar, segundo testemunhas, terminou com a morte de um jovem de 18 anos, neste domingo (5/1), na Quadra 5 do Varjão. A vítima, identificada como Éric, foi esfaqueada perto de um bar. O autor seria um homem com grau parentesco.

Policiais militares atenderam a ocorrência por volta das 6h30. Segundo informações preliminares, o autor do crime estava em um carro escuro. Ele desceu do veículo e partiu para cima do jovem.

A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A ocorrência é investigada pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte).