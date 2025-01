Metrô de Samambaia será ampliado até o Centro Olímpico da cidade

O metrô do Distrito Federal será ampliado com a construção de duas novas estações na linha 1, no trecho de Samambaia. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 400 milhões para que o Governo do Distrito Federal (GDF), que entrará com cerca de 10% desse valor, execute a obra. A previsão é de que o novo trecho transporte 9.840 passageiros adicionais, diariamente. Atualmente, o metrô atende, em média, 160 mil usuários por dia.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana do DF, Zeno Gonçalves, o sistema metroviário demanda melhorias, e essa expansão, entre outras intervenções, trará benefícios significativos à população da capital. "É uma estratégia muito importante. Além disso, vamos abrir a licitação para a aquisição de 15 novos trens no primeiro semestre deste ano. Há também a expectativa da expansão do metrô de Ceilândia, que aguarda aprovação do Tribunal de Contas do DF, e estamos conduzindo estudos para estender o metrô até Santa Maria, conectando-a ao Plano Piloto", adiantou o secretário.

A obra faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tem como objetivo ampliar a oferta de transporte de alta capacidade sobre trilhos, beneficiando tanto a população da capital quanto a do Entorno. Com o financiamento do Finem (linha Incentivada B, Mobilidade — Sistemas sobre Trilhos ou BRTs), a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) executará o prolongamento de 3,6 km da via permanente semienterrada, partindo do terminal de Samambaia.

As novas estações, de números 35 e 36, serão construídas próximas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao Centro Olímpico da cidade. O investimento total no projeto é estimado em R$ 444,5 milhões.

Melhorias estruturais

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que a expansão do metrô irá aumentar a oferta de transporte sobre trilhos e trazer benefícios diversos. "Essa iniciativa contribuirá para a redução de congestionamentos, do tempo de deslocamento, da quantidade de acidentes e das emissões de poluentes, com uma estimativa de redução de cerca de 7,8 mil toneladas de CO2 por ano", afirmou.

O projeto também contempla a construção de três viadutos com passagens integradas para pedestres, além de quatro passarelas aéreas para o trânsito de pedestres e ciclistas. Esses elementos serão posicionados nos principais pontos de circulação da população, garantindo maior acessibilidade. Adicionalmente, haverá investimentos na implantação de um emissário para drenagem de águas pluviais, atendendo à área de expansão de Samambaia e zonas urbanas próximas. Essa medida visa mitigar os problemas de alagamento nas áreas impactadas pela obra.

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou que o governo federal priorizou, no eixo de mobilidade urbana, empreendimentos de transporte coletivo de média e alta capacidade. "O objetivo é melhorar a qualidade de vida, reduzir o tempo de deslocamento das pessoas entre casa e trabalho e diminuir o uso de veículos a combustão. O metrô do Distrito Federal é um dos projetos contemplados, assim como obras no BRT e no Corredor Oeste. Esses investimentos impactam positivamente a qualidade dos serviços, fomentam a produção tecnológica da indústria nacional e geram benefícios econômicos e sociais para o DF e o Entorno", destacou.

Novo PAC

Lançado em 2023, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é uma iniciativa do governo federal que visa promover o crescimento econômico e a inclusão social. O programa tem como objetivo principal investir em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população.