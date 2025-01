Tradição do Dia de Reis retorna em 2025 com celebração em Taguatinga

Baltasar, Gaspar e Melchior, os três Reis Magos, são figuras centrais na tradição cristã, conhecidos por terem visitado Jesus em Belém, presenteando-o com ouro, incenso e mirra. Os nomes também marcam o Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro, data que encerra as festividades natalinas, conforme a tradição cristã, e que simboliza a retirada das decorações de Natal.

No Distrito Federal, a data representa um encontro entre fé, tradição e cultura popular, reunindo famílias, amigos e comunidades. Em Taguatinga, o casal Neide e Antônio mantém viva essa tradição há mais de 40 anos, abrindo as portas de sua casa para a celebração. Após uma pausa devido à pandemia de covid-19, as festividades retornam em 2025.

“Eles organizam outras celebrações, como a Páscoa e o presépio vivo, mas precisaram interromper por conta da pandemia. Este é o primeiro ano em que retomam a celebração do Dia de Reis”, explicou Jackeline Lopes, que presta auxílio à tradição, que inicia às 20h30 desta segunda.

Depois da comemoração, o casal servirá strogonoff, salgados, bolos, refrigerantes, entre outros. O local fica na QNM 38 Conjunto M Casa 26, onde é esperado um grande público.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

História

De acordo com estudiosos, a Folia de Reis teve seu início na Europa, mais especificamente em Portugal e na Espanha, e foi introduzida no Brasil durante o período colonial. A celebração foi utilizada como estratégia de catequização dos povos indígenas e adaptada ao longo dos séculos às características culturais do país. A celebração é realizada devido ao intervalo entre o nascimento de Jesus Cristo, celebrado no Natal, e a visita dos Três Reis Magos ao filho de Deus.

Os foliões têm percorrido as ruas e visitado casas de moradores que recebem a festa com fé e hospitalidade. Segundo a tradição, as bênçãos são concedidas somente em lares que possuem um presépio ou uma imagem do menino Jesus. Em troca, os anfitriões oferecem refeições e repouso para os integrantes do grupo, como demonstração de gratidão e acolhimento. Os rituais diários incluem o almoço e o pouso (hospedagem), quando os foliões cantam, dançam a catira, uma dança típica de palmas e sapateados acompanhados de violas, sanfona e tambor.



A definição do cronograma da Folia é feita pelos alferes, principais cargos dos integrantes da companhia. Eles são os responsáveis pela guarda de uma bandeira, que retrata o momento em que os reis Baltasar, Melchior e Gaspar presentearam Jesus com ouro, mirra e incenso. Outra tarefa é a criação de uma oração, baseada na profecia dos Três Reis Magos, na história de Maria e José e no nascimento de Cristo.

Programação de missas



Paróquia Santa Teresinha

Hoje, na Paróquia Santa Teresinha (Cruzeiro) — Tempo do Natal depois da Epifania — Cor Litúrgica — Branco, às 7h e às 19h

Paróquia Nossa Senhora da Esperança

Hoje, Paróquia Nossa Senhora da Esperança (Vicente Pires), a partir das 19h30

Paróquia Bom Jesus dos Migrantes

Hoje, na Matriz Bom Jesus dos Migrantes (Sobradinho), a partir das 19h30