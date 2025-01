Secretaria garante que não haverá aumento na tarifa de transporte no DF em 2025

O Distrito Federal não terá aumento nas tarifas de transporte público em 2025. A informação foi confirmada pelo secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, em um vídeo divulgado nas redes sociais da Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com a pasta, a medida atende à determinação do governador Ibaneis Rocha (MDB) e vale até o final de 2026. A decisão foi anunciada em meio ao reajuste de tarifas em sete capitais brasileiras no início deste ano. “É uma determinação do governador para que isso não pese no bolso do trabalhador, do pai de família, das famílias, do cidadão”, afirmou Gonçalves.

O valor da tarifa é definido por estudos técnicos que consideram os custos do transporte público. Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), parte do sistema é financiado pelo valor pago pelos passageiros, enquanto o restante é subsidiado pelo Executivo local.

A manutenção das tarifas contrasta com a situação de outras capitais, como São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Natal, Recife, Rio de Janeiro e Salvador, que já aplicaram reajustes para 2025.

Pagamento eletrônico

Desde dezembro de 2024, todas as linhas urbanas do transporte público coletivo do DF só aceitam pagamento eletrônico. Não é mais possível pagar a tarifa com dinheiro em espécie nos ônibus. Atualmente, 931 linhas atendem as regiões administrativas do Distrito Federal.

Dados do sistema de bilhetagem automática mostram que o uso do pagamento em dinheiro caiu de 29% para 7,4% entre junho e dezembro de 2024. O cartão Mobilidade é o meio de pagamento mais utilizado, com 49,2% dos acessos, seguido pelo Vale-transporte, com 32,3%. Cartões bancários representam 11% das passagens pagas, enquanto bilhetes avulsos são usados em apenas 0,03% dos embarques.