Trânsito no Setor Policial será alterado a partir de domingo (12/1)

O cruzamento na Estrada Parque Policial Militar, no Setor Policial, será interditado, a partir das 11h deste domingo (12/1), para que o corredor de ônibus BRT no canteiro central da via seja colocado em operação.

De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), a única mudança será no trajeto dos motoristas que utilizam a lateral do edifício-sede da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Nesse caso, não será mais permitido cruzar para o lado oposto da via e o retorno, agora, será feito exclusivamente pelas alças do viaduto que dá acesso à W3 Sul.

A medida, planejada para coincidir com o período de férias escolares, visa testar e ajustar o tráfego na região, que terá alterações significativas para beneficiar os usuários do transporte coletivo.

O secretário de Obras, Valter Casimiro, disse que a interdição é um passo essencial na implantação do corredor BRT, obra estratégica para o Distrito Federal. Além disso, o gestor pontuou que o corredor no Setor Policial vai trazer mais eficiência, reduzir o tempo de deslocamento e priorizar o transporte público, beneficiando milhares de usuários diariamente.

Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura