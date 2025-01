Garganta profunda do tráfico: Dupla que engolia droga para vender na cadeia é presa

Após um mês de investigações, a equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) prendeu em flagrante, na tarde de 10 de janeiro, dois homens que escondiam drogas na garganta, para vender no Centro de Progressão Penitenciária (CPP).

Segundo as investigações, os suspeitos cumpriam pena em regime semiaberto. Um dos suspeitos foi detido transportando cerca de 15 gramas de cocaína. Durante o depoimento, ele tentou engolir a droga, mas, ao começar a tossir, acabou vomitando parte do entorpecente. Resíduos da substância ainda ficaram na boca do preso e foram recolhidos pelos policiais.

O outro envolvido utilizava um carro, modelo HB20, apreendido pela polícia, para transportar drogas há pelo menos quatro meses. Ambos os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e permanecem à disposição da Justiça.