Condenado foragido da Justiça por tráfico interestadual de drogas é preso

No momento da chegada dos policiais, o homem tentou se trancar no banheiro do imóvel, porém foi contido e conduzido à 15ªDP - (crédito: PCDF)

Um homem, de 37 anos, que estava foragido da Justiça após ser condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) a seis anos e nove meses de reclusão pelo crime de tráfico interestadual foi preso, na manhã desta quinta-feira (9/1), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A operação denominada "Procurados" foi realizada por meio da 15ª Delegacia de Polícia (DP), localizada em Ceilândia. Condenado em SP, o homem fugiu para o DF, onde já residia antes, sendo que, a partir de levantamentos de inteligência, a 15ª DP conseguiu localizá-lo nesta manhã, na região da QNM 8 de Ceilândia/DF.

Leia também: Saiba quem é o adolescente encontrado degolado; vítima tinha 14 anos



No momento da chegada dos policiais, o homem tentou se trancar no banheiro do imóvel, porém foi contido e conduzido à 15ªDP e, após as formalidades legais, foi recolhido ao sistema prisional, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Leia também: Suspeito de roubo é detido, agredido e amarrado por moradores de São Sebastião

A condenação

Segundo informações da corporação, anteriormente, o homem havia sido preso no instante em que o ônibus em que estava passava pelo município de Bady Bassitt, interior de São Paulo. Durante a revista na bagagem do procurado, foi encontrada uma grande quantidade de substâncias entorpecentes oriundas do Paraguai.

Aos policiais, o homem informou que atuava na qualidade de mula do tráfico e que o destino da droga seria o Distrito Federal (DF). Condenado em SP, o homem fugiu para o DF.