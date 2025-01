Residências terapêuticas para pessoas em vulnerabilidade serão ampliadas no DF

As unidades são como casas tradicionais, com três quartos, três banheiros, sala, cozinha, jardim, quintal e até uma churrasqueira - (crédito: Agência Brasília)

Neste ano, o Governo do Distrito Federal (GDF) deve ampliar as as residências terapêuticas criadas para acolher pacientes em situação de vulnerabilidade e com transtornos mentais. O objetivo é chegar a 100 vagas nas unidades.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

“O principal resultado alcançado é o ganho de qualidade de vida desses pacientes. O modelo se mostrou válido e será ampliado”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

De acordo com a diretora de Serviços de Saúde Mental da SES-DF, Fernanda Falcomer, a pasta prepara um novo edital para credenciar organizações sociais interessadas em realizar o serviço. “A expectativa é contratar, pelo menos, as 80 vagas inicialmente previstas. Vamos aprimorar o modelo para assegurar o atendimento aos pacientes que se encaixam nos pré-requisitos”, explica.

Nas residências, cujos endereços não são divulgados para assegurar a privacidade dos residentes, foram acolhidas pessoas que estavam internadas há mais de dois anos internadas no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Hospital de Base (HBDF), Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) e no Instituto de Saúde Mental (ISM). As duas primeiras residências foram ativadas em julho do ano passado, uma masculina e outra feminina, cada uma com dez vagas.

Todos os pacientes são portadores de transtornos mentais graves e persistentes, têm mais de 18 anos e não contam com moradia nem com suporte familiar, financeiro ou social, necessários para a reinserção social.

As unidades são como casas tradicionais, com três quartos, três banheiros, sala, cozinha, jardim, quintal e até uma churrasqueira. O objetivo é construir uma rotina mais próxima possível da tradicional, para desenvolver a autonomia e reintegração do morador. Os pacientes são regularmente atendidos em um centro de atenção psicossocial (Caps) e em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

A equipe das residências é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, cuidador, cozinheiro e profissional de serviços gerais. Nas casas já ativadas, são oito funcionários para acompanhar os dez moradores.

*Com informações da Agência Brasília