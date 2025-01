GDF Mais Perto do Cidadão leva serviços essenciais e gratuitos a Sobradinho

Vice-governadora Celina Leão, secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani e secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio participam do GDF Mais Perto do Cidadão - (crédito: PAULO H CARVALHO/Agência Brasília)

Sobradinho recebeu, neste fim de semana, a primeira edição de 2025 do programa "GDF Mais Perto do Cidadão". A iniciativa, que começou nesta sexta-feira (10/11), levou à comunidade local uma ampla gama de serviços, desde consultas médicas e exames até orientações jurídicas e oportunidades de casamento comunitário.

A extensa programação incluiu a carreta do "Saúde Mais Perto do Cidadão" — iniciativa que já beneficiou mais de 174 mil pessoas —, onde os moradores puderam realizar diversos tipos de exames e consultas médicas, como mamografia, ultrassonografia e cardiologia. Além disso, a ação contou com atividades como cuidados para pets, apresentações artísticas e orientações sobre a prevenção da violência contra a mulher no estande do Direito Delas, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF).

A vice-governadora Celina Leão destacou a importância do programa em levar os serviços públicos mais perto da população, facilitando o acesso a direitos e promovendo a qualidade de vida. “São programas que têm contato direto com a população e por meio deles nós conseguimos ter um feedback de todas as nossas secretarias. As iniciativas são vitoriosas e a população reconhece e agradece", ressaltou.

Já a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, ressaltou a organização e estrutura do evento, que visa oferecer o melhor atendimento aos cidadãos. “Eu fico muito feliz que toda vez que venho para o GDF Mais Perto do Cidadão, vejo um espaço cada vez mais organizado e mais estruturado para receber a população e para dar condições para os servidores e voluntários poderem trabalhar também e prestar o melhor serviço”, comentou.





Programação

Durante o dia, os cidadãos puderam realizar inscrições para o casamento comunitário, uma iniciativa que visa atender casais de baixa renda. A iniciativa da Sejus permitirá que 600 casais formalizem a união civil gratuitamente. A primeira cerimônia está marcada para 23 de março.

Além disso, equipes de vigilância ambiental em saúde, em parceria com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), realizaram visitas domiciliares para reforçar o combate à dengue e outras arboviroses. A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, comemorou a redução de 97% dos casos da doença no DF e reforçou a importância de continuar as ações de prevenção.





Não perca!

Para ter acesso aos serviços, basta levar um documento com foto, o CPF e o cartão do SUS. As senhas são distribuídas diariamente a partir das 7h, por ordem de chegada.

Para quem for realizar exames, uma das novidades é a possibilidade de receber os resultados elo WhatsApp. Basta enviar uma foto do documento de identificação para o número (61) 99812-6936 e aguardar o laudo em PDF. A senha para acessar o resultado online é a data de nascimento do paciente. Os prazos de entrega variam de acordo com o tipo de exame: 48 horas para sangue, 72 horas para urina e 15 dias para os preventivos.