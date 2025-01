Suspeito de esfaquear mulher confessou ter dopado filhos com rivotril

João Paulo de Oliveira Costa Pereira, 33 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas, dopou os dois filhos, de 5 e 9 anos, com o medicamento clonazepam (rivotril) antes de atacar a mulher. A tentativa de feminicídio ocorreu na tarde desta segunda-feira (13/1), na QNP 9 de Ceilândia. Ele foi preso horas depois, pela Polícia Militar.

Segundo informações de testemunhas, João invadiu a residência da ex. A mulher estava na academia e não havia chegado. Nesse tempo, ele aproveitou para dopar as crianças com o medicamento para que elas não presenciassem as agressões. O remédio, usado para tratamento das crises epilépticas, tem efeito sedativo e inibe as funções do sistema nervoso central.

















Quando a vítima chegou em casa, foi surpreendida com golpes de faca. A jovem, de 29 anos, foi atingida no tórax e na cabeça. Populares tentaram intervir e o homem fugiu em seguida. Ele foi detido horas depois pela PM.

As crianças foram encontradas dentro de casa, desacordadas. A mãe e os filhos foram conduzidos ao hospital. Até a última atualização desta reportagem, as crianças passavam bem. O estado de saúde da mãe é considerado mais crítico.