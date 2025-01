Suspeito de esfaquear a ex e envenenar os filhos violou tornozeleira antes do crime

O homem suspeito de esfaquear a ex-mulher e de envenenar os dois filhos foi identificado como João Paulo de Oliveira Costa Pereira. Na tarde desta segunda-feira (13/1), ele teria invadido a casa da vítima, na QNP 9 de Ceilândia, esperado ela chegar e a esfaqueado. O suspeito foi detido pela Polícia Militar horas depois, em Samambaia.

João Paulo tem uma vasta ficha criminal por crimes no âmbito da Lei Maria da Penha, entre ameaças e agressões. No ano passado, a vítima requereu à Justiça as medidas protetivas de urgência contra ele. Na decisão, o juiz determinou que o homem deveria usar tornozeleira eletrônica e manter uma distância de 300 metros da casa da vítima. O suspeito também acumula passagens por estelionato.

Os PMs foram acionados às 17h para uma ocorrência de violência doméstica na quadra. João teria violado a tornozeleira eletrônica na casa da mãe e saído em direção à residência da ex. Na casa da mulher, estavam apenas os dois filhos da vítima e do suspeito, de 8 e 9 anos. Quando a vítima chegou, foi surpreendida com golpes de faca.

A suspeita de envenenamento das crianças ocorreu após a polícia encontrar os menores desacordados. Mãe e filhos foram conduzidos ao hospital. As últimas informações são de que as crianças passam bem. Já o estado de saúde da mulher não foi divulgado.