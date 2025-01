Grupo que comercializava anabolizantes clandestinos é alvo de operação

Na manhã desta terça-feira(14/1), 14 pessoas foram presas no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, acusadas de comercializar anabolizantes e substâncias ilegais contendo substâncias tóxicas e nocivas aos seres humanos, como repelentes de insetos. A operação, denominada Kairos, está sendo realizada pela da Polícia Civil do RJ(PCRJ) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), com participação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

As equipes cumprem 23 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, além de oito mandados de medidas cautelares diversas da prisão. Ao todo, 23 pessoas foram denunciadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) pela fabricação,

armazenamento e logística de distribuição dos produtos.

Segundo a PCDF, no Distrito Federal, os investigadores da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord/PCDF) cumprem mandado de busca e apreensão em uma gráfica localizada no Setor de Gráficas de Taguatinga. Vasto material, que seria utilizado para embalar as substâncias e produtos, foi localizado e será encaminhado à perícia e, posteriormente, destruído.