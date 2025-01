Moradores se dizem em choque com atentado a vizinha em Ceilândia

Moradores da QNP 9, conjunto L, de Ceilândia, se disseram em estado de choque após João Paulo de Oliveira Costa Pereira, 33 anos, segundo informou a polícia, tentar matar a ex-companheira, 29, com golpes de facas. E ainda dopou os dois filhos, de 5 e 9 anos, com o medicamento clonazepam (rivotril), de acordo com investigadores. A tentativa de feminicídio ocorreu na tarde desta segunda-feira (13/1).

Ana Paula Ribeiro, 38, faxineira e vizinha da vítima, conta que presenciou parte do ataque. "Eu estava na esquina, porque fui fumar um cigarro, e vi um homem passar de moto dizendo para chamarem a polícia. Logo depois, percebi a confusão: ele estava segurando a mulher pelos cabelos, com uma faca no pescoço dela", relatou ao Correio.

Segundo ela, o seu marido tentou intervir, utilizando outra faca para afastar o agressor. Após ser confrontado, o homem soltou a vítima e fugiu. "Foi um momento de muito desespero. A gente não sabia o que fazer enquanto esperava a polícia, que demorou cerca de 30 a 40 minutos para chegar", ressaltou.

Preocupação

Após a fuga do acusado, outros vizinhos também foram socorrer a mulher e descobriram que os dois filhos dela estavam dentro da casa. "Quando entrei e vi um menino com algo parecido com um docinho na boca e todo mole, em cima da cama, sem reagir, foi desesperador. Nós queremos que eles fiquem bem", disse Ana Paula.

Moradores declararam que, antes do ocorrido, o casal havia brigado outras vezes. "Eles discutiam muito. Agora, ela tinha voltado sozinha para cá, e a gente achava que estava tudo tranquilo", explicou Ana destacando que apesar do histórico, a região é considerada tranquila.