Mais de mil vagas oferecidas pelas agências do trabalhador nesta quarta

Confira as vagas de emprego disponíveis no DF nesta quarta (15/1) - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

As agências do trabalhador oferecem 1.253 vagas nesta quarta-feira (15/1) para a população que está em busca de iniciar o ano com um emprego no Distrito Federal. Os cargos oferecidos pelas empresas empregadoras fornecem salário, benefícios, exigem níveis variados de escolaridade e estão distribuídos em diferentes regiões administrativas. Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

As remunerações variam entre R$ 1,5 mil e R$ 2,2 mil, além de benefícios e cargos que exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência. Do montante de funções, 17 são exclusivas para pessoas com deficiência nas áreas de auxiliar de limpeza (15), monitor de recreação (1) e operador de caixa (1). Mais 11 oportunidades são voltadas para estágio, nas funções de atendente balconista e de auxiliar administrativo.

Entre as opções que não precisam de escolaridade ou experiência comprovada, estão em destaque os cargos como vendedor pracista, com 10 vagas disponíveis para atuação na Asa Sul; e auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) e costureira, em geral, para trabalhar em Taguatinga Norte, com pagamento a partir de R$ 1,5 mil. Os cargos que demandam experiência comprovada incluem funções como salgadeiro (50), repositor de mercadorias (36) e padeiro, com 50 posições.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).