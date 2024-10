GDF lança plataforma e-Trabalho para facilitar vida de quem busca emprego

Ajudar quem procura um emprego, orientar a formulação de políticas públicas e dar mais transparência a um vasto banco de dados são alguns dos objetivos do e-Trabalho, plataforma da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), que reúne informações de trabalhadores e empresas, e que servirá como porta de entrada para todos os serviços oferecidos pela pasta — como programas de qualificação e vagas ofertadas nas agências do trabalhador.

A portaria que institui e regulamenta do e-Trabalho foi publicada no Diário Oficial do DF nesta quarta-feira (23/10). Na plataforma, que é pública, já constam dados, por exemplo, de inscritos em programas da Sedet e de pessoas que cadastraram o currículo no Sine Fácil para conseguir um emprego. Ao todo, são quase 580 mil pessoas cadastradas — mais de um terço da população economicamente ativa do DF, que é de cerca de 1,6 milhão. Com as informações de quem busca um emprego e das empresas que oferecem vagas, ficará mais fácil direcionar os trabalhadores às oportunidades disponíveis — e prepará-los para ocupar esses postos, se necessário.

Com o lançamento do e-Trabalho, as pessoas que buscam os programas de qualificação da Sedet — como o Qualifica DF e o Renova DF —, bem como a Cesta do Trabalhador, serão cadastradas na plataforma. Isso pode ser feito diretamente pelo candidato, pela internet, ou indiretamente, por meio das agências do trabalhador, dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Desse modo, o sistema também serve como ferramenta de controle e transparência para as ações da secretaria.

*Com informações da Agência Brasília

