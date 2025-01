Polícia prende homem que dirigia carro com chassi adulterado

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (15/01) em Planaltina, ao ser flagrado pela Polícia Militar (PMDF) dirigindo um carro com o chassi adulterado.

Os policiais do 14º Batalhão realizavam patrulhamento no Setor Mestre D'Armas quando suspeitaram de dois homens em um VW/Gol. Durante a abordagem, foi constatada a adulteração no chassi do veículo. Além disso, foram encontradas porções de cocaína no carro.

O veículo foi apreendido. O condutor foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para registro da ocorrência. Ele possui diversas passagens por crimes como roubo, receptação, tráfico de drogas, porte de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e extorsão.

O motorista foi autuado, enquanto o passageiro foi qualificado apenas como testemunha.