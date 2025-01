DF registrou 44 acidentes envolvendo escorpiões na 1° semana do ano

Entre 2023 e 2024 os casos de acidentes envolvendo animais peçonhentos aumentaram 11,9% no DF - (crédito: José Roberto Peruca/Wikimedia Commons)

A primeira semana de 2025 registrou 52 notificações de acidentes envolvendo animais peçonhentos no Distrito Federal (DF). Desse número, 85% foram causadas por escorpiões.

Os dados, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) apontam, também, um aumento de 11,9% nos casos ocorridos entre 2023 e 2024. Ano passado, dos 3.995 acidentes com animais peçonhentos, mais de 3,4 mil casos foram provocados por escorpiões.

Embora o grande número de ocorrências, raramente a picada de escorpião chega a levar o indivíduo a óbito, Em 2024 apenas uma morte foi registrada decorrente da picada do animal. Dos casos, 90% foram classificados como leves, enquanto 7,4% foram considerados moderados.

“A letalidade por acidentes com escorpiões está diretamente relacionada ao tempo entre o acidente e o atendimento (médico). A literatura aponta que, quanto mais rápido o paciente recebe suporte, menor é o risco de complicações graves ou óbito. No DF, observamos que a maioria foi atendida em até três horas”, explicou a diretora de Vigilância Epidemiológica da SES-DF, Juliane Malta.

Tratamento

O tratamento para envenenamento por animais peçonhentos varia de acordo com o tipo de animal e a gravidade do caso. Medidas iniciais podem ser adotadas de início para alívio da dor, como compressas mornas. No entanto, é fundamental que o ferido procure o serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A administração de soro específico dependerá de cada caso.

Em relação a picadas de escorpião, as orientações são: lavar o local com água e sabão, manter o membro afetado elevado e buscar atendimento médico imediatamente. Torniquetes ou garrotes não devem ser feitos, assim como furos, cortes ou aplicação de substâncias para tentar retirar o veneno.

Durante períodos de chuva, animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas, tendem a entrar nas residências em busca de lugares secos, por isso é importante manter espaços externos limpos e organizados.

Atendimento

Em caso de acidentes, a SES-DF recomenda que o indivíduo procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. No site da secretaria, há uma lista de locais que disponibilizam soros antivenenos. Para mais informações, também pode ser contatado o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox), que atende 24 horas.



Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox):

800 644 6774 e 0800 722 6001