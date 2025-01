Polícia Civil cumpre 24 mandados de prisão contra furtos de cabos no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu 24 mandados de prisão preventiva e buscas em domicílios com o objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em furtos de cabos. A operação Copper 29 foi realizada na manhã desta quinta-feira (16/1), por intermédio da 11ª Delegacia de Polícia do Núcleo Bandeirante.

As investigações foram iniciadas no começo de 2024, após a prisão em flagrante de dois suspeitos na região do Park Way, acusados de furtar cabos. A ação levantou a suspeita de haver uma organização estruturada para esse tipo de delito após serem encontradas conexões entre esses criminosos e outros envolvidos em crimes semelhantes no Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

No decorrer das apurações, foi identificado que o grupo operava em diversas áreas do DF e também no entorno, com uma divisão clara de funções entre os integrantes. Alguns integrantes eram responsáveis pela liderança dos crimes, enquanto outros desempenhavam papéis como suporte logístico, receptação, lavagem de dinheiro e execução dos furtos.

O impacto financeiro dos roubos executados pela quadrilha foi evidenciado por dados financeiros obtidos mediante ordem judicial. Em menos de dois meses, o líder da organização movimentou cerca de R$ 800 mil em uma conta bancária, dinheiro de transações realizadas com ferros-velhos no DF. Esse montante era utilizado para sustentar as operações do grupo e pagar os membros.

Segundo a PCDF, a quadrilha é responsável por uma parcela significativa, possivelmente a maior parte, dos furtos de cabos ocorridos na capital. Os danos causados vão além das perdas financeiras, afetando a infraestrutura e a segurança pública.

Os presos foram indiciados por crimes como organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, com penas que podem variar entre 8 e 26 anos de prisão. A expectativa é de que essas novas prisões contribuam para uma queda ainda mais acentuada nos índices de furtos de cabos no Distrito Federal.