Colisão frontal entre veículos no Park Way deixa três feridos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, às 6h31 deste sábado (14/12), uma ocorrência de colisão frontal envolvendo dois veículos de passeio. O acidente aconteceu na SMPW Quadra 01, Conjunto 04, em uma pista de mão dupla, localizada em frente a condomínios residenciais da região.

A via precisou ser totalmente interditada para o atendimento às vítimas e para garantir a segurança das equipes que atuaram no local.

Em um dos veículos, um VW/Gol de cor vinho, havia três ocupantes. O motorista, de 44 anos, ficou preso às ferragens e foi desencarcerado pelos militares. Ele recebeu atendimento no local conforme o protocolo de trauma e foi encaminhado consciente e estável ao Hospital de Base, apresentando dores no tórax e um corte no supercílio esquerdo.

Os outros dois passageiros também foram levados ao Hospital de Base. Um deles, de 30 anos, apresentava sinais de fratura na costela e relatava dores na clavícula direita. A outra ocupante, de 44 anos, tinha um edema na região frontal da cabeça e escoriações nos lábios. Ambos estavam conscientes e em estado estável.

No outro veículo, um VW/UP de cor vermelha, estava apenas o condutor, cuja identidade não foi divulgada. Ele aparentava ter entre 35 e 40 anos e sofreu apenas escoriações leves na mão. Após ser atendido no local pelas guarnições, foi liberado, sem necessidade de encaminhamento a uma unidade de saúde.

O CBMDF informou que a dinâmica do acidente ainda está sendo apurada. Após a desmobilização das equipes, a via foi liberada e ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).