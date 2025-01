Enfermeira baleada por delegado foi atingida no ombro e no pescoço

A enfermeira-chefe Priscila Pessoa, 45 anos, do Hospital Brasília, no Lago Sul, que foi vítima de disparos pelo delegado Mikhail Rocha nesta quinta-feira (16/1), foi atingida no ombro e no pescoço à curta distância, de acordo com informações obtidas pelo Correio.

Ela passou por avaliação do cirurgião torácico, vascular e foi avaliada pelo neurocirurgião devido à fragmentos do projétil que atingiram a coluna cervical. No momento, está passando por uma toracostomia com drenagem pleural. O quadro de saúde dela é grave, mas estável. A operação deve terminar às 14h30.

Mikhail chegou à emergência do hospital nervoso e exigindo atendimento imediato. Quando a enfermeira tentou acalmá-lo, foi surpreendida com um disparo à queima-roupa.

O caso

A violência começou quando Mikhail atirou contra a esposa e a secretária do lar. Ambas foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital de Base, mas o estado de saúde das duas é considerado grave.

O delegado foi preso ainda na manhã desta quinta-feira (16/1), na QI 23 do Lago Sul.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele tentou resistir à prisão e foi conduzido com escolta armada para a Corregedoria, localizada no Complexo da Polícia Civil. A operação contou com o apoio de quatro viaturas da PMDF e outras quatro da PCDF.