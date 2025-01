Após atirar em mulher e empregada, delegado baleou enfermeira-chefe de hospital

Após atirar na mulher e na empregada, no Condomínio Santa Mônica, em São Sebastião, o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Mikhail Rocha e Menezes seguiu para o Hospital Brasília, no Lago Sul, e efetuou um disparo de arma de fogo contra a enfermeira-chefe do pronto-socorro. O servidor público chegou com o filho ferido e exigindo atendimento rápido. Quando a funcionária foi tentar acalmá-lo, ele disparou. O homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O barbárie ocorreu na manhã desta quinta-feira (16/1). Segundo informações obtidas pelo Correio, Mikhail atirou contra a mulher e a secretária do lar. As duas foram socorridas com vida e levadas ao Hospital de Base. O estado é grave.

O Correio apurou que a profissional de saúde e o delegado não têm qualquer vínculo. A mulher passa por cirurgia neste exato momento. Mikhail foi preso na altura de uma quadra do Lago Sul pelas equipes da PMDF. Ele será levado à Corregedoria da PCDF.