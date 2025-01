Delegado alega que atirou em mulheres para proteger filho

Delegado é levado à ala psiquiátrica do Hospital de Base após atirar na mulher, na diarista e em uma enfermeira - (crédito: TV Band/Reprodução)

Ao ser internado na ala psiquiátrica do Hospital de Base, o delegado da Polícia Civil (PCDF) Mikhail Rocha e Menezes, 46 anos, contou à equipe médica que atirou nas três mulheres por achar que elas queriam fazer mal ao filho dele, de 7 anos. O servidor público deu entrada na unidade de saúde na noite dessa quinta-feira (16/1).

O Correio apurou que, ao chegar no hospital, Mikhail conversou com os médicos e alegou que fazia tratamento psiquiátrico há menos de um ano, além de sofrer de ansiedade extrema. Um vídeo obtido pela reportagem mostra o delegado nas dependências do hospital sob escolta policial.

A Polícia Civil do DF informou oficialmente que, após os procedimentos realizados na Corregedoria da PCDF, o policial foi conduzido à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP). "Durante a triagem, ele foi avaliado por um médico da unidade, que recomendou encaminhamento à ala psiquiátrica do HBB. Atualmente, o custodiado permanece sob supervisão médica com escolta policial", declarou a corporação.

O crime

A barbárie ocorreu na manhã dessa quinta. Mikhail tomava café na cozinha de casa, no Condomínio Santa Mônica, no Jardim Botânico, quando atirou contra a mulher, Andréa Rodrigues Machado, 40, e a empregada doméstica, Oscelina Moura Neves de Oliveira, 45.

Policiais militares receberam as informações e montaram uma espécie de cerco para a captura do delegado. Na altura da QI 23 do Lago Sul, Mikhael foi abordado, conforme mostra o vídeo. Na filmagem, os PMs montaram uma barreira e deram ordens de parada.

O delegado estava em posse de duas armas de fogo: uma Glock 9 mm, da PCDF, e uma .40 Taurus. A PMDF levou o filho dele e o cachorro aos familiares. Eles passam bem. O servidor foi levado à Corregedoria da PCDF, onde foi registrada a ocorrência. A princípio, Mikhail vai responder por duas tentativas de homicídio e uma tentativa de feminicídio.

Até a última atualização dessa reportagem, as três vítimas seguiam internadas em estado grave.