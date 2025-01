Mais uma perna humana é encontrada em estação da Caesb

Mais uma perna humana foi encontrada na estação de tratamento de esgoto da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), na L4 Sul, nessa quinta-feira (16/1). O membro foi encontrado por um funcionário da central de tratamento.

Na última terça (14), uma cabeça e uma perna humanas foram encontrados no mesmo tanque da Caesb. Conforme foi apurado pelo Correio, a cabeça é de uma pessoa do sexo feminino localizada por um funcionário da empresa. Não é possível dizer, ainda, que a perna é da mesma pessoa. A vítima ainda não foi identificada, tampouco a causa da morte.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e as informações são tratadas em sigilo para não atrapalhar as diligências. No local onde os membros foram encontrados, são escoados resíduos de esgoto provenientes de diversas regiões administrativas do DF.