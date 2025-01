Casal é preso por porte ilegal de arma após perseguição; vídeo

Na madrugada de domingo (19/1), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um casal por posse e porte ilegal de arma de fogo após perseguição na QR 433, em Samambaia Norte. A prisão ocorreu por meio do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (GTOP 31).

Durante um patrulhamento na região que a equipe avistou um veículo Fiat Stilo trafegando em altíssima velocidade e realizando manobras perigosas. Foi iniciado o acompanhamento tático e a interceptação do carro, visto que a ação colocava em risco a segurança de pedestres e outros motoristas.

Na abordagem, os policiais realizaram a busca pessoal nos ocupantes do automóvel e encontraram uma pistola Taurus calibre 40 com numeração suprimida e 12 munições intactas em posse da condutora. No veículo, foram localizadas pequenas porções de substância análoga à maconha.

Segundo a mulher, que assumiu a propriedade da pistola, o porte da arma visava sua defesa pessoal. O homem que a acompanhava optou por permanecer em silêncio. Ambos foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia.

Leia também: Homem que fingiu própria morte para não ser preso é capturado no DF

As investigações preliminares apontaram que o casal já possuía antecedentes criminais por posse e porte ilegal de arma de fogo. Confira o vídeo da perseguição: