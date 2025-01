Pedreiro acusado de matar ex-sogros é preso no Jardim Ingá

O pedreiro Milton Pereira dos Santos, 53 anos, investigado por envolvimento na morte de seus ex-sogros, foi preso neste fim de semana. O suspeito estava foragido desde 23 de dezembro do ano passado, quando aconteceram os assassinatos.

Ele foi encontrado no Jardim Ingá, no Parque Estrela Dalva, pelo Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) de Cristalina. As vítimas, Maria Batista de Oliveira, 68 anos, e Mário Domingos, 59, eram produtores rurais.

Segundo a perícia, Maria sofreu 13 golpes na cabeça, enquanto Mário foi atingido quatro vezes. Os dois foram encontrados mortos dentro de sua casa, na zona rural de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.

Investigações

De acordo com as investigações, Milton teria agido junto ao servente de obras, Cleiton, conhecido como ‘Sombra’, que foi preso em 29 de dezembro, seis dias após o crime. No dia em que ocorreram os assassinatos, Milton chegou a ser conduzido à delegacia, porém foi liberado por faltas de provas de autoria.