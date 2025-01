GDF lança plano para combater a intolerância religiosa

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou o Plano Distrital de Combate à Intolerância Religiosa, uma iniciativa pioneira no país que visa prevenir e combater crimes de ódio motivados pela religião. A criação do plano foi divulgada nesta terça-feira (21/1). A iniciativa é resultado do trabalho do Comitê Distrital de Diversidade Religiosa (CDDR), criado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), que reúne representantes de diferentes religiões, órgãos governamentais e sociedade civil com o objetivo de promover o respeito à diversidade e combater o preconceito.

O plano prevê a realização de campanhas de conscientização em escolas, empresas e comunidades, com o objetivo de promover o respeito à diversidade religiosa, e a oferta de apoio jurídico, psicológico e social às vítimas de intolerância. Em outra iniciativa do comitê, o dia 25 de outubro foi instituído como Dia Distrital de Combate à Intolerância Religiosa no DF.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, afirma que as medidas de conscientização e proteção aos direitos religiosos são cruciais para construir uma sociedade mais tolerante. "Trabalhamos para conscientizar a sociedade sobre a diversidade religiosa e a liberdade de cada cidadão de seguir ou não uma crença", comentou.

Não se cale!

Veja onde realizar denúncias contra casos de intolerância religiosa:

Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin)

Endereço: Departamento de Polícia Especializada (DPE) – Complexo da Polícia Civil, ao lado do Parque da Cidade.Informações: 3207-4242; e-mail: decrin_saaei@pcdf.df.gov.br

Polícia Civil do DF: Disque 197

Comitê Distrital da Diversidade Religiosa

Coordenação de Políticas de Proteção e Promoção da Liberdade Religiosa /Sejus-DF

Endereço: SAAN, Trecho 1, 3º andar. Telefone: 2244.1350; e-mail: coorelig@sejus.df.gov.br

Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial

Endereço: SAAN, Quadra 1, Lote C, 3° andar. Telefone: 2244-1289; e-mail: codipir@sejus.df.gov.br

Ouvidoria DF: Disque 162