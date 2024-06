A casa Luz Yorimá promove seminário "Tem Mulher no Terreiro: Sim Sinhô"

O Ponto de Cultura Luz de Yorimá abre as portas para a realização do seminário Tem Mulher no Terreiro: Sim Sinhô. O evento ocorre neste sábado (22/6), 10h, na sede da instituição (SGAN 905 Lateral, Asa Norte). A entrada é gratuita.

Este evento é uma iniciativa do Projeto Kitanda Culturas e Saberes, criado com o objetivo de enfrentar o racismo estrutural, com um olhar especial voltado para o racismo religioso e a violência de gênero vivida pelas mulheres nas comunidades de Terreiro. O projeto é realizado com o apoio técnico e financeiro da SOFTEX – Chamada pública 01/2024.

A programação do seminário será composta por uma palestra conduzida por Mãe Maria Elise Rivas, Doutora em Ciências da Religião pela PUC-SP e sacerdotisa da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino – São Paulo. Em seguida, inicia o 6º Colóquio de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. Por fim, será realizado o lançamento do livro "Paradoxos", uma coletânea de poesias de Maria Elise Rivas.

Programação do evento:

•10h - Mesa de Abertura Com a participação de Mãe Baiana, representante do Coletivo das Yas e da RENAFRO-DF.

•10h30 - Palestra: "Tem Mulher no Terreiro Sim Sinhô" Mãe Maria Elise Rivas, Doutora em Ciências da Religião pela PUC-SP e sacerdotisa da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino – São Paulo.

•11h30 - 6º Colóquio de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa com a presença de sacerdotisas das religiões afro-brasileiras, representantes da Defensoria Pública do Distrito Federal, OAB-DF, Comitê Distrital de Diversidade Religiosa-CDDR, Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF e DECRIN.

Programação da Tarde:

•14h - Encontro de Ogãs: Roda de conversa e apresentação de toques diversos.

•16h - Lançamento do Livro "Paradoxos" Uma coletânea de poesias de Maria Elise Rivas.