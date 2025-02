Escritor do DF é finalista do Prêmio Libélula 2025 de Literatura LGBTQIA+

O escritor Emil Sou_toS, pseudônimo de Emilio de Souza Santos, natural de Muriaé (MG) e radicado em Brasília, é finalista do Prêmio Libélula 2025 de Literatura LGBTQIA+. Ele concorre em duas categorias: “Melhor Poesia LGBTQIA+”, com o livro Partes Nós Sós Corpos, e “Melhor Projeto Coletivo”, com o Departamento Nacional de Ocorrências Sobrenaturais.

O livro Partes Nós Sós Corpos, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAP-DF), é uma coletânea de poesias ilustradas por Luísa Cavaignac, artista conhecida pelo estilo “black-work”. A obra aborda temas contemporâneos como neurodiversidade, dependência tecnológica e polarização social. Já o Departamento Nacional de Ocorrências Sobrenaturais é um projeto colaborativo que reúne diferentes autores em narrativas de mistério e fantasia.

A votação popular para o prêmio começou nesta quarta-feira (22/1) e vai até 31 de janeiro, às 18h. Para participar, é necessário criar uma conta no site oficial do prêmio, e cada usuário pode votar uma única vez por categoria. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de fevereiro, pelo perfil oficial do prêmio no Instagram (@ocadelgbt).