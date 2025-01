Após oito anos, CLDF volta a ter uma servidora com síndrome de Down

Maria Clara é, atualmente, a única servidora com síndrome de Down na Câmara Legislativa - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Câmara Legislativa (CLDF) volta a contar com uma servidora com síndrome de Down em seu quadro, após oito anos. Maria Clara Machado Israel, de 32 anos, foi nomeada como secretária parlamentar no gabinete do deputado Eduardo Pedrosa (União Brasil).

A nomeação foi publicada no Diário da Câmara Legislativa (DCL) em 13 de janeiro, e Maria Clara iniciou suas atividades na última segunda-feira (20/1). Antes de ingressar na CLDF, ela trabalhou por dois anos no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em suas redes sociais, Maria Clara compartilhou a emoção do primeiro dia na nova função.

“Quero agradecer a todos que fizeram parte da minha jornada. Foram muitos aprendizados e crescimento. Quero agradecer ao ministro Emmanoel Pereira, que foi quem me convidou para trabalhar no TST. Agora, vou começar no meu novo trabalho, no gabinete do deputado Eduardo Pedrosa”, declarou Clarinha. Veja o video.

Maria Clara é, atualmente, a única servidora com síndrome de Down na Câmara Legislativa. De acordo com a CLDF, outra funcionária com a mesma condição trabalhou na Casa entre março de 2013 e julho de 2017, no gabinete do deputado Robério Negreiros (PSD).

Em nota, a Câmara informou que, desde o último concurso público, realizado em 2018, 39 servidores com deficiência foram empossados, em cumprimento à legislação que garante cotas para essa categoria nos certames. No entanto, a CLDF ressaltou que, nos concursos anteriores, o controle dessas informações era realizado por meio de prontuários médicos, o que dificulta o acesso imediato aos dados.

“Convém lembrar ainda que inexiste legislação específica que destine cotas para pessoas com deficiência em cargos de livre provimento. Por isso, essas informações não estão disponíveis”, acrescentou a Casa.

Além de Maria Clara, o deputado Wellington Luiz (MDB), atual presidente da Câmara, também conta com um servidor com deficiência ocupando um cargo de livre provimento em seu gabinete.