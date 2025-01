Em 2024, BPCães da PMDF apreendeu cerca de 400 kg de substâncias ilícitas

Uma nova ninhada chegou no batalhão há cerca de duas semanas: três filhotes com aproximadamente 60 dias passam pela pré-avaliação dos policiais para se tornarem cães policiais - (crédito: MATHEUS H SOUZA/Agência Brasília)

No ano de 2024, a atuação do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) resultou na apreensão de aproximadamente 400 kg de substâncias ilícitas no Distrito Federal, sendo 395,318 kg de maconha, 2,2 kg de cocaína e 845 gramas de crack — além de cinco armas de fogo, sete armas brancas e dez veículos interceptados pelo batalhão.

Além disso, os caninos ajudaram os policiais em ocorrências que possibilitaram a captura de três infratores em mata, o cumprimento de sete mandados de prisão e 966 ordens de serviço e, ainda, a apreensão de 90 munições e 10 artefatos explosivos.

Os cães farejadores foram fundamentais em diversas operações de destaque, com ações no Supremo Tribunal Federal (STF) e na Câmara dos Deputados, além de missões humanitárias em apoio ao Rio Grande do Sul e a participação no Encontro do G20, que reforçam a relevância da equipe como referência nacional.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma das ocorrências de destaque foi na Rodoviária Interestadual, onde o grupamento interceptou e desativou dez granadas vindas do Rio de Janeiro, possivelmente destinadas ao Maranhão. A ação foi realizada em parceria com o esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Os cães policiais, também chamados de K9, foram utilizados para atuar em ocorrências relacionadas aos atentados ao STF em 13 de novembro de 2024, como a explosão do carro do autor dos crimes na Câmara dos Deputados, na mesma data.

O ano também foi marcado pelo envio de equipes do BPCães para compor a força-tarefa da PMDF na missão de ajuda humanitária aos desabrigados em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, onde as ações abrangeram buscas, salvamentos e manutenção da ordem pública por meio do combate à criminalidade.

E o trabalho dos agentes por meio dos cães é contínuo, com diversas operações já feitas em 2025. No dia 15 de janeiro deste ano, o BPCães apreendeu 400 comprimidos de ecstasy e quatro porções de maconha na Rodoviária Interestadual de Brasília. No dia seguinte, a cadela Zaira localizou diversas porções de maconha no Guará em apoio a PMDF. Neste mês, o Batalhão de Cães também interceptou um veículo irregular no dia 19 e um foragido na Ceilândia no dia 21.

Uma nova ninhada de filhotes chegou no batalhão há cerca de duas semanas, da qual três filhotes com aproximadamente 60 dias passam pela pré-avaliação dos policiais para se tornarem cães policiais e, se aprovados, reforçarem a equipe que integra a BPCães futuramente.

*Com informações da Agência Brasília