Novos autotestes de HIV começam a ser distribuídos no Distrito Federal

Cerca de 5,4 mil autotestes para detectar o vírus da imunodeficiência humana (HIV) chegaram a Brasília para distribuição por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Os novos testes apresentam um formato mais compacto e contam com uma embalagem mais discreta. Além disso, as embalagens apresentam uma mudança de design, que conta com orientações e normas técnicas do Ministério da Saúde. A ideia do novo design é facilitar o transporte do autoteste e reduzir a exposição dos usuários.



Segundo o Ministério da Saúde, as adequações visuais são resultado de sugestões dos usuários e visam a ampliar a aceitabilidade do autoteste e incentivar o diagnóstico precoce do HIV.

Gratuidade

Os autotestes são disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS) há três anos. O exame é simples de ser realizado, necessitando de uma amostra de fluido oral (saliva) para fornecer o diagnóstico. O resultado é obtido em até 20 minutos. Os testes são apenas de triagem, os resultados positivos exigem confirmação em uma unidade de saúde.

Desde o fim de 2023, as unidades básicas de saúde (UBSs) intensificaram as ações de combate ao HIV. Essas ações contam com oferecimento de autotestes, preservativos e serviços de profilaxia pós-exposição (PEP), profilaxia pré-exposição (PrEP) e tratamento antirretroviral (Tarv), este último para pessoas que vivem com HIV. Somente no ano de 2024, foram distribuídos aproximadamente 20 mil autotestes no DF, refletindo a estratégia de ampliação do acesso a esse recurso.

