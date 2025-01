Homem é morto a golpes de enxada em base de treinamento do Exército

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) está investigando a morte de um homem de 43 anos, que teria sido assassinado dentro do Forte de Santa Bárbara, um local de treinamento do Exército Brasileiro, situado em Formosa (GO), a cerca de 80 km de Brasília. A vítima teria sido brutalmente executada com golpes de enxada por um colega de trabalho durante o horário de almoço. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a PCGO, o homicídio ocorreu na terça-feira (21/11), dentro de uma obra no local. O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, mas, ao chegar, encontrou a vítima já sem vida.