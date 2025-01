Polícia prende homem que ateou fogo em casa e matou amigo carbonizado

Um homem foi preso, na última quinta-feira (23/1), suspeito de matar o amigo e atear fogo na residência. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PMGO), por meio do Grupo de Investigações de Homicídios (PCGO/GIH) de Águas Lindas de Goiás. O crime ocorreu em 17 de maio do ano passado, no Setor 16 de Águas Lindas.

As investigações revelaram que o autor, identificado apenas como Lucas, e a vítima, João da Costa Filho, 45 anos, moravam juntos na residência. Na noite do crime, os dois usaram drogas e ingeriram bebidas alcoólicas. Posteriormente, tiveram uma discussão e se agrediram. A vítima teria expulsado o autor da casa e trancou o portão.

“Em retaliação, o autor ateou fogo em uma cortina da casa e se dirigiu a um bar próximo para observar o incêndio. O fogo rapidamente se alastrou, e a vítima, que estava alcoolizada, não conseguiu sair da residência, vindo a morrer carbonizada”, detalhou o delegado Vinícius Máximo.

Lucas fugiu da região, mas após as diligências ele foi capturado na cidade Anápolis e preso.