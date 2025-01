GDF abre 700 vagas para castração gratuita de cães e gatos

O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu 720 vagas para castração gratuita de cães e gatos para fevereiro. A iniciativa, segundo a Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF), visa promover o bem-estar dos animais, a saúde pública e a sustentabilidade ambiental.

Os agendamentos estarão disponíveis na quarta (29/1) e quinta-feira (30/1), no site Agenda DF. Na quarta, às 9h, será possível agendar para gatos e às 14h, para gatas. No dia 30, os agendamentos abrirão às 9h para cachorros e às 14h, para cadelas.

“A castração gratuita é uma política pública essencial, que não apenas contribui para o controle populacional, mas também previne doenças e promove a saúde pública”, explicou a secretária de Proteção Animal substituta, Edilene Cerqueira.

No ano passado, a pasta atingiu a marca de 12.444 castrações realizadas. O número abrangeu 2.894 cachorros, 3.548 cadelas, 3.172 gatas e 2.830 gatos.

Agendamento

Cada CPF pode registrar no máximo dois agendamentos. Apenas moradores do Distrito Federal podem participar, sendo necessário apresentar comprovante de residência no dia da cirurgia. Já menores de 18 anos não podem realizar agendamentos. Também não é permitido trocar, na inscrição, o sexo ou a espécie do animal após o agendamento.

Em caso de cancelamento, a vaga será perdida. No dia da cirurgia, os tutores devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência no DF em nome do responsável e comprovante de agendamento impresso.

Veja abaixo a relação das clínicas conveniadas.



Coração Peludinho (Gama): 432 vagas (108 para cada espécie e sexo)

Clínica Dr. Juzo (Samambaia): 144 vagas (36 para cada espécie e sexo)

Pet Adote (Paranoá): 144 vagas (36 para cada espécie e sexo).

*Com informações da Sepan-DF