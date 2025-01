Alunos do Gama produzem repelente para espantar o mosquito da dengue

Estudantes do Gama produzem óleo de citronela para ajudar no combate à dengue - (crédito: Mary Leal/Agência Brasília)

Um grupo formado por sete alunos do Centro Educacional (CED) 08 do Gama uniu força e conhecimento para desenvolver um projeto de produção de óleo de citronela com o objetivo de reduzir os casos e os focos de dengue na região. A ideia surgiu após uma saída de campo realizada pelo colégio, que revelou um número elevado de pessoas infectadas, entre moradores, professores e estudantes.

A direção da escola organizou um grupo de estudos para buscar soluções para a situação alarmante. O projeto foi iniciado não somente com o intuito de abordar a produção do óleo de citronela, mas também incluir ações de conscientização da população, como palestras e cursos para a comunidade escolar.

Os estudantes contam que estavam vendo muitos colegas e professores adoecendo por causa da dengue. Por isso decidiram desenvolver um repelente acessível, que qualquer pessoa pudesse replicar usando materiais simples

O projeto foi dividido em três etapas. Na fase pedagógica, os estudantes estudaram as propriedades da citronela e a sua função no combate do mosquito transmissor da dengue. Na etapa prática, o grupo revitalizou a horta da escola e plantou citronela, ação que resultou em uma redução expressiva de mosquitos nas salas de aula. Na etapa final, a equipe desenvolveu um método artesanal para a extração do óleo de citronela usando uma panela de pressão, cuscuzeira, peneira e mangueira.

Com o sucesso do trabalho, a equipe ficou em primeiro lugar na feira de ciências da escola e obteve vitórias nas etapas regional e distrital do Circuito de Ciências. Além disso, o grupo publicou um artigo científico detalhando o processo de produção, que chamou a atenção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Como reconhecimento da iniciativa, os alunos foram convidados a participar do projeto Pop Ciência, voltado à divulgação científica em instituições de ensino.