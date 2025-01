Candangão: Brasiliense, Ceilândia e Gama vencem na abertura da 2ª rodada

As brigas do Campeonato Candango ganharam uma forma mais solidificada depois dos três jogos de abertura da segunda rodada, realizados neste sábado (25/1). No Defelê, o Brasiliense superou o calor matinal para bater o Real Brasília, com certa tranquilidade, por 3 x 0. No Serejão, o Ceilândia suou mais no clássico contra o Ceilandense. Entretanto, deixou Taguatinga com uma boa vitória, por 2 x 0. No Bezerrão, o Gama foi soberano e ganhou a primeira partida na temporada 2025, diante do Legião, por 3 x 0.

Os resultados confirmaram as três equipes vencedoras como fortes candidatas à briga por classificação às semifinais. Brasiliense, Ceilândia e Gama dormem, nessa ordem, nas primeiras colocações da classificação do Candangão. Por outro lado, os derrotados ficam, desde já, ameaçados pelo fantasma do rebaixamento. Com duas derrotas em dois compromissos realizados, Real Brasília, Ceilandense e Legião começam a ver as outras equipes abrirem certa margem de pontos e complicarem o sonho de permanência.

Real Brasília 0 x 3 Brasiliense

O Brasiliense precisou de poucas voltas no relógio para confirmar a superioridade em relação ao Real Brasília, quando Rafael Longuine aproveitou bobeada em bola na área e colocou o Jacaré na frente, ainda no acender das luzes. O Leão do Planalto melhorou e tinha as melhores chances de cruzamentos. No entanto, pecou nas finalizações e não conseguia tirar a vantagem dos visitantes. Com jogadores mais experientes, a equipe amarela dosava o calor no Estádio Defelê, em busca de sacramentar os três pontos.

Os gols decisivos, no entanto, vieram apenas no segundo tempo. Em belíssima cobrança de falta, Nenê Bonilha complicou ainda mais a vida do Real Brasília. O meio-campista cobrou com perfeição e colocou a bola no ângulo da meta defendida pelo goleiro Léo. O Brasiliense ainda ampliou a vantagem com Tobinha. Os dois atletas, inclusive, saíram do banco de reservas para resolver a situação para o Jacaré. Sem forças, o Leão do Planalto parou de incomodar o adversário e deixou o campo com mais uma derrota na conta.

No Serejão, Ceilândia embalou no segundo tempo e ganhou o clássico contra o Ceilandense (foto: Marcos Rezende/Ceilândia)

Ceilandense 0 x 2 Ceilândia

De ressaca pela eliminação na Copa Verde contra o Capital no meio de semana, o Ceilândia utilizou o Clássico da Caixa D'Água contra o Ceilandense, no Estádio Serejão, para se recuperar. Na volta do confronto a Taguatinga, após 26 anos, o Gato Preto não teve uma atuação de muito brilho. No primeiro tempo, o Dragão teve boas oportunidades, principalmente em jogadas construídas pelas extremidades do gramado, mas não pecou no momento de empurrar a bola para a rede. O alvinegro ia mal, principalmente, na eficácia das ideias.

Mesmo com a bola no pé, o Ceilândia ainda encontrava problemas para ser fatal. No entanto, era mais perigoso e quem mais lutava pela eficiência. E ela veio. Recém-acionado do banco de reservas, Guilherme Macedo arriscou de fora da área e encontrou a rede defendida pelo goleiro Vavá: 1 x 0. Atrás no marcador, o Ceilandense saiu para o ataque e deixou espaços bem aproveitados pelo Gato Preto. Nos acréscimos da etapa final, Felipe Clemente aproveitou jogada espirrada na área e deu números finais ao duelo.

Legião 0 x 3 Gama

No Bezerrão, o Legião jogava em casa, mas as arquibancadas tinham a torcida do Gama em maior número. O cenário refletiu no gramado. Nos primeiros minutos, o Leão do Rock até conseguiu dividir as ações, mas bastou um pênalti para a situação mudar: Nunes cobrou com categoria e colocou os gamenses em vantagem. No fim do primeiro tempo, William Júnior puxou rápido contra-ataque e a bola encontrou novamente o centro-avante. Mantendo o padrão artilheiro da carreira, o dono da camisa 50 (em homenagem ao aniversário do clube), fez 2 x 0.

A excelente vantagem deu ao Gama o direito de jogar mais precavido no segundo tempo. Passando mais tempo com a bola no pé, o alviverde dificultou o desafio do jovem time do Legião. O alviverde chegou a colocar uma terceiro bola na rede, mas o tempo acabou anulado, pois, na cobrança do escanteio, a bola deu a volta por fora do campo. No entanto, um novo gol estava reservado. Rafa Fontes recebeu em profundidade e finalizou sem chances para o goleiro Márcio Fernandes, decretando o fim de jogo e o 3 x 0.

Agenda da 2ª rodada

Sábado (25/1)

Real Brasília 0 x 3 Brasiliense

Ceilandense 0 x 2 Ceilândia

Legião 0 x 3 Gama

Domingo (26/1)

11h Sobradinho x Paranoá (Estádio Defelê)

15h30 Samambaia x Capital (Estádio Serejão)