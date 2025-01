Homem que causou prejuízo de R$ 70 mil com furto de uísques e vinhos é preso

Um homem de 30 anos, especializado no furto de bebidas alcoólicas em uma rede de supermercados, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo as investigações, o prejuízo causado ultrapassa R$ 70 mil.

A prisão do suspeito foi efetuada pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) na tarde desta segunda-feira (27/1), no momento em que ele entrava em uma barbearia de São Sebastião. A investigação começou depois que a gerência do supermercado procurou a delegacia para relatar sobre os furtos. Vídeos colhidos pelos policiais mostraram a ação do suspeito furtando garrafas de uísque e de vinho.

As investigações revelaram que o homem rompia os lacres e forrava a mochila com papel alumínio para passar pelos alarmes. Os agentes identificaram o veículo usado em alguns dos crimes e descobriram a identidade do suspeito.

As apurações mostram ainda que, depois de furtadas, as garrafas eram vendidas em grupos de WhatsApp. O delegado-adjunto da 9ª DP, Ronney Marcelo, alerta que os compradores devem ter com a origem criminosa desses produtos. "Desconfie de preços muito baratos e sem apresentação de nota fiscal, já que agora as investigações seguem nesse sentido e essas pessoas poderão responder pelo crime de receptação", alertou.