PCDF cumpre 21 mandados de prisão contra quadrilha de furto de cabos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Power Cut, na manhã desta quinta-feira (31/10), com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa envolvida em crimes de furto de cabos de transmissão de dados, cabos telefônicos e de energia elétrica. Além disso, os suspeitos são investigados por praticar lavagem de dinheiro.

A investigação está sob condução da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) e visa o cumprimento de 21 mandados de prisão preventiva e 48 mandados de busca e apreensão. A ação também tem como objetivo dar ordens de arresto e sequestro de bens, com bloqueio de R$ 5.789.295,80 em contas bancárias vinculadas aos investigados.

Segundo investigações, os suspeitos da organização criminosa, que utilizavam estabelecimentos de reciclagem e ferros velhos, têm gerado muitos prejuízos financeiros e operacionais à população do DF. O infortúnio é estabelecido devido aos frequentes cortes de energia elétrica que são realizados em virtude dos furtos dos cabos de transmissão que são praticados pelos seus integrantes.

O furto de cabos de transmissão e energia tem sido um fenômeno criminal recorrente em diversas regiões do país e afeta diretamente a população brasileira com possíveis cortes de energia em serviços essenciais e gera prejuízos financeiros consideráveis. Esse crime compromete inúmeras a infraestrutura básica e pode deixar hospitais, escolas, sistemas de transporte e residências vulneráveis a interrupções no fornecimento de energia e comunicação.

